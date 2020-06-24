بين الماضي والحاضر.. نور اللبنانية تستعرض موهبتها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:30 م
نور
نور
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة نور اللبنانية، جمهورها بصور جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصور من داخل منزلها في زمنين مختلفين عام 1999، 2020 وهي ترسم ، وعلقت نور على الصورة قائله: "عيش اللحظة مرارا وتكرارا.

وتفاعل الكثير من محبيها مع الصور وعلق الفنان أحمد الشامي قائلا : يعني كنتي بترسمي حقيقي في مطب صناعي لترد عليه اه حقيقي يا أحمد.
وعلق آخر ايه المفاجأت الحلوة دي اتحفينا .

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل وسلوى عثمان وريم سامي ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

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