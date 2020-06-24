تباين فى أداء البورصات الخليجية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت إغلاقات البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتنهي البورصة السعودية على تراجع في أعقاب قرار المملكة منع زوار من الخارج من أداء مناسك الحج بسبب فيروس كورونا، ليهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 بالمئة، متأثرا بخسارة سهم مصرف الراجحي 1.9 بالمئة وهبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.4 بالمئة.





وستحدد المملكة عدد الحجاج المحليين بنحو ألف لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد منع المسلمين من الخارج من أداء الشعيرة لأول مرة في التاريخ الحديث.





وتشير بيانات رسمية إلى أن المملكة تجني أرباحا من الحج والعمرة تصل إلى زهاء 12 مليار دولار سنويا.









وهبط مؤشر دبي الرئيسي واحدا بالمئة بعد أن خسر سهم بنك دبي الإسلامي 1.8 بالمئة وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 بالمئة.





وأوردت رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر أن بنك الإمارات دبي الوطني بدأ خفض مئات الوظائف هذا الأسبوع بعد أن عجل تأثير أزمة فيروس كورونا بتطبيق خطة تسريح عاملين.





وعلى الرغم من أن الحجم الكامل لعمليات التسريح لم يتضح حتى الآن، فقد قدر أحد المصادر أن بنك الإمارات دبي الوطني سينهي خدمات حوالي عشرة بالمئة من موظفيه، أي ما يعادل نحو 800 شخص.





وأضاف مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة بفضل صعود سهم الشركة العالمية القابضة للزراعة السمكية 4.7 بالمئة.





ونزل المؤشر القطري 0.4 بالمئة، إذ انخفض سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1.2 بالمئة وفقد سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة .