أخبار البورصة .. 115.5 مليون جنيه مشتريات المصريين بالبورصة اليوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

وإتجهت تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة  115.5 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 83.5% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 93.6 مليون جنيه 21.9 مليون جنيه بنسب إستحواذ 10.4% و5.9% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 39.2% والأفراد علي نسبة 60.7%.

وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1.4 مليار جنيه علي عدد476.4 مليون سهم عبر تنفيذ 49.5 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منه119 شركة وانخفض 36 شركة واستقر 30 شركة .

وإختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين مع إستمرار حالة التفاؤل لدى الأفراد و خاصة المصريين الذين زادت شهيتهم المخاطرة بعد قرارات فك الحظر اعتبار من السبت القادم و الذى سيكون له الأثر الايجابى على قطاعات الاقتصاد و سوق المال ، لياتى هذا مع قيم ندا لأن مرتفعة تجاوزت  المليار جنيه .


وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 11039 نقطة،
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة.

وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1.4 مليار جنيه علي عدد476.4 مليون سهم عبر تنفيذ 49.5 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منه119 شركة وانخفض 36 شركة واستقر 30 شركة .

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