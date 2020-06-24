بعقود طويلة الأمد.. آرسنال يجدد عقود رباعي الفريق

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي أعلن عن قراراته النهائية بشأن بعض النجوم الذين يتواجدوا معه على سبيل الإعارة.





وأفاد النادي اللندني في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بأنه تم توقيع عقود طويلة الأجل مع الإسباني بابلو ماري المعار من صفوف فلامنجو البرازيلي والبرتغالي سيدريك سواريس المعار من صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي.





وأشار النادي الإنجليزي عبر موقه الرسمي إلى تجديد عقد مدافع الفريق البرازيلي ديفيد لويز لمدة موسم واحد فقط ليستمر في صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وأكد الجانرز عبر موقعه الرسمي أنه تم تجديد إستعارة نجم خط الوسط الإسباني داني سيبايوس من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي.



