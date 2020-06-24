إنتعاش بتداولات البورصة اليوم والسيولة تصل الي 1.4 مليار جنيه

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:52 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إنتعشت التداولات بالبورصة المصرية اليوم إستمرار حالة التفاؤل لدى الأفراد و خاصة المصريين الذين زادت شهيتهم المخاطرة بعد قرارات فك الحظر اعتبار من السبت القادم و الذى سيكون له الأثر الايجابى على قطاعات الاقتصاد و سوق المال ، حيث تجاوزت المليار جنيه ، وسجلت نحو 1.4 مليار جنيه علي عدد476.4 مليون سهم عبر تنفيذ 49.5 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منه119 شركة وانخفض 36 شركة واستقر 30 شركة .


وسجلت تداولات داخل المقصورة بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.6 مليار جنيه فيما سجل سوق خارج المقصورة تداولات بحوالي 43.7 مليون جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بحوالي 272.3 مليون جنيه

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 592.870 مليار جنيه .

 وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 11039 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة.

وإتجهت تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 112.5 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 83.5% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 93.6 مليون جنيه 21.9 مليون جنيه بنسب إستحواذ 10.4% و5.9% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 39.2% والأفراد علي نسبة 60.7%.

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