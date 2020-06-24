المملكة المتحدة ترصد 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر

أعلنت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن رصد 154 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت 43081 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وذكرت الصحة البريطانية أنها 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 306862 إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,409 مليون إصابة، بينهم أكثر من 480 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,084 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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