رغم رفض الزمالك استئناف المسابقة.. تعرف على المباريات المتبقية للأبيض في الدوري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

لايزال يصر مسئولو الزمالك على موقفهم، برفض استئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار الحكومة وحسم اتحاد الكرة، الأمر بعودة بطولة الدوري الممتاز.

 

ورغم تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، بعدم إجراء المسحة التي أقرتها اتحاد الكرة للاعبين، فإنه يتحتم على جميع الأندية خوض البطولة حال عودة النشاط.

 

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 18 مباراة، لاسيما وأنه خاض 16 فى الفترة الماضية وحقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل فى أربع مباريات وخسر في ثلاثة.

 

وإليكم مباريات الزمالك المتبقية لإنهاء بطولة الدوري..

الزمالك × الاتحاد السكندري

الزمالك × المصري البورسعيدي

الزمالك × مصر للمقاصة

الزمالك × نادي مصر

الزمالك × الآهلي

الزمالك × المقاولون العرب

الزمالك × انبي

الزمالك × بيراميدز

الزمالك × طلائع الجيش

الزمالك × سموحة

الزمالك × الانتاج الحربي

الزمالك × اسوان

الزمالك × طنطا

الزمالك ×الجونة

الزمالك × المصري البورسعيدي

الزمالك × وادي دجلة

الزمالك × حرس الحدود

الزمالك × الاسماعيلي

 

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