كرم جبر رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. وعضوية نشأت الديهي وصالح الصالحي
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:53 م
ميسون أبو الحسن
أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ قليل، تغييرات الهيئات الصحفية والإعلامية، وفقًا لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام التي أقرها في 2018.
وضم المجلس في عضويته كل من:
- المستشار محمد عبد
السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
- أمير نبيل جميل
إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع
الممارسات الاحتكارية"
- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"
-
عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة
وذوي الخبرة"
- صالح
عبدالسميع الصالحي "صحفي"
- نشأت
محمد محمد الديهي "إعلامي"
- رانيا
متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"
- منى
محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات"
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.
وضم المجلس في عضويته كل من:
- المستشار محمد عبد
السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
- أمير نبيل جميل
إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع
الممارسات الاحتكارية"
- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"
-
عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة
وذوي الخبرة"
- صالح
عبدالسميع الصالحي "صحفي"
- نشأت
محمد محمد الديهي "إعلامي"
- رانيا
متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"
- منى
محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات"
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