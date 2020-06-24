حسين الجسمي يعلن عن أغنيته الجديدة "الحساس"

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أعلن النجم حسين الچسمي عن أغنيته الجديدة والتي تحكل عنوان " الحساس " ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر كوبليه من الأغنية وكتب : قريباً ، وتفاعل الكثير من محبيه مع الڤيديو وعلق أحد المتابعين "مبدع دائما".



يذكر أن أغنية "ما نسيتك لحسين الجسمي والتي طرحها منذ عدة أشهر، حققت نجاحا كبيرا، وهي كلمات وألحان إسماعيل الفروه جي، وتوزيع زيد عادل، وتقول كلماتها: "مانسيتك مانسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيديك ما نستيك .. من لقيتك من لقيتك كانت أسعد لحظة عندي من لقيتك .. انتى روحي وياهوة يقدر ينسى روحه .. انتى سري وشلون للعالم ابوحه .. أنت وردة أنت وردة ومن دمع عيني سقيتك .. ما نسيتك ما نسيتك يا حبيبي ما نسيتك".





