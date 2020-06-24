"بني سويف" ثالث جامعة شابة في تصنيف التايمز البريطاني

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاربعاء، عن حصول الجامعة على المركز الثالث فى تصنيف Time Higher Education البريطاني لعام 2020 للجامعات الشابة، بعد أن تم إدراج 14 جامعة في هذا التصنيف.



وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم البيئة التعليمية بنسبة 30 %؛ البحث حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %؛ الاستشهادات تأثير البحث بنسبة 30 %؛ العلاقات الدولية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%؛ ودخل الصناعة "نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5%".



وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة تميزت هذا العام بارتفاع عدد الأبحاث المنشورة بالمقارنة بالعام الماضي وارتفاع معدلات استشهاد نوعى وزيادة أعداد الطلاب الوافدين عن العام الماضي.



وأكد "حسن" أن الجامعة حافظت على نفس القيم في معيار العلاقات الدولية، بالإضافة إلى وجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة فى العلوم البينية والحديثة مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضي، وزيادة عدد الإناث ونسبتهم للذكور في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة. وأشاد الدكتور منصور بجهود مكتب التصنيف الدولي وبجهود الباحثين وتميزهم.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

