إجتماع تنسيقي لإقامة شوادر لبيع اللحوم خلال عيد الأضحى ببني سويف

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عقد اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، إجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الإجراءات اللازمة لإقامة شوادر لبيع اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك ضمن خطة للمحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خاصة اللحوم التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة وذلك عن طريق التوسع فى إقامة شوادر ومنافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة لطرحها بأسعار مناسبة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، إن الإجتماع ناقش عددًا من الخطوات المبدئية لإقامة شادر"أضحى مبارك" خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف" تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبإشراف ومتابعة من أجهزة المحافظة المعنية، على أن يتم التوسع في إقامة تلك الشوادر وتعميمها بباقى الوحدات المحلية، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية والسودانية المذبوحة من الأبقار واللحوم المجمدة والخراف الحية بأسعار مناسبة، وذلك للتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من اللحوم خلال العيد، حيث يشارك في إقامة وتنظيم الشادر الغرفة التجارية والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتحت إشراف بيطري وصحى من الطب البيطري،والطب الوقائي بالصحة.



وشَدد السكرتير العام، بحسب البيان الإعلامي، على أهمية تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك الشوادر بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحدمن إنتشار العدوى بفيروس كورونا، ومراعاة تلك الإجراءات في أعمال تجهيز وإقامة الشوادر، فضلًا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والإلتزام بالارشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.



حضر الإجتماع: المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري واللواء محمود ضياء رئيس مدينة بني سويف وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون بالمحافظة وسيد بركات رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وسيد الصيفي مفتش تموين بمباحث تموين بني سويف وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

