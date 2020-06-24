القس رفعت فكري: قرارات تأجيل فتح الكنائس تنحاز لمصلحة الإنسان

علق القس رفعت فكرى رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي على قرارات المجلس المحلى الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية بتأجيل فتح الكنائس حتى ٦ يوليو، قائلا: "إنها قرارات حكيمة وواعية ومتأنية تنم عن قراءة علمية ودقيقة للواقع المصري الذي تجتاحه جائحة كورونا".





تابع "فكرى" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: القرارات جاءت تأكيدا وتثمينا لقرارات مجلس الوزراء أمس وما أقرته الطائفة يؤكد الانحياز لمصلحة الإنسان ولصحته ولوقايته من الإصابة بالفيروس، فصحة الإنسان ومصلحته هي غاية الشرائع وهدف الوصية التي جاءت لأجل الإنسان.





وأختتم: في ضوء القرارات المتأنية التي اتخذتها الطائفة الإنجيلية يتحتم الاستعداد المستقبلي وتجهيز كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا للفتح التدريجي لدور العبادة والعمل على سلامة المتعبدين.





يشار إلى أن المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة قد اجتمعوا برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكترونيّ.





في بداية الاجتماع، ثمَّن أعضاء المجلس، قرارات رئاسة الوزراء بشأن عودة الحياة للشارع المصري، مع أهمية الأخذ في الاعتبار كافة لإجراءات الوقائيّة والتي من شأنها حماية المواطنين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكدت الطائفة التزامها الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء، بتعليق الصلاة الأسبوعية الجماعية يومي الأحد والجمعة، وذلك لحين إشعار آخر، مشيرةً إلى استمرار تعليق العبادة داخل الكنائس باقي أيام الأسبوع حتى ٦ يوليو، وذلك حتى يتمكن رؤساء المذاهب مع مجامعهم دراسة تفاصيل خطة عودة الكنائس الإنجيليَّة، مع الالتزام بتقرير لجنة إعادة فتح الكنائس، واللجنة الطبية، على أن يجتمع المجلس الملي ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة يوم الاثنين ٦ يوليو، لمناقشة وإقرار الخطة التدريجية لعودة فتح الكنائس.





- الأفراح والجنازات





وفيما يخص الأفراح والجنازات، يتم الالتزام الحضور بنسبة ٢٥٪ من مساحة قاعة الكنيسة؛ شرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد ٢ متر مربع على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة.





ويتم السماح بإجراءات الرسامة والتنصيب بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد ٢ متر مربع على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة.





وأشارت الطائفة، إلى تعليق الزيارات الرعوية، مع ضرورة استمرار العمل الرعوي من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى قرار فتح الكنائس، ويستمر البث المباشر للخدمات التي تقدمها الكنيسة خلال أيام الأسبوع ولا يجوز عمل العشاء الرباني إلَّا في إطار العودة إلى الكنائس والعبادة الجماعية.





- خطة العودة التدريجية



