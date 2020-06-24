استمرار أعمال التعقيم والنظافة ورفع الإشغالات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في الفيوم

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أعلنت محافظة الفيوم، استمرار أعمال التعقيم والنظافة ورفع الإشغالات، بمحيط المدارس المنعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين، وحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد على البلاد.



قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، أن الوحدات المحلية قامت بتنظيم عدد من حملات النظافة والتعقيم بمواقع المدارس على مستوى المحافظة، بواقع 43 مدرسة لامتحانات الثانوية العامة، و19 لجنة للثانوية الأزهرية، لافتًا الى تلافي الملاحظات والشكاوى التي وردت في أول أيام الأمتحانات.



وأكد المحافظ على متابعة ومراجعة كافة اللجان، للتأكد من الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، مشددًا على رؤساء المدن والمراكز بالمرور الدوري على محيط لجان الثانوية العامة والأزهرية بكل مركز بالتنسيق مع رجال الشرطة، وتكثيف أعمال تطهير وتعقيم الطرق المؤدية للجان مع رفع الإشغالات، بالاضافة الى تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع أي تكدسات للمواطنين من أولياء الأمور أو غيرهم مع تيسير الحركة المرورية.



وشدد المحافظ على توفير الأجواء المناسبة لآداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر وأمان مع توفير كافة المستلزمات الوقائية وأدوات الحماية الشخصية لهم، فضلًا عن توفير الرعاية الطبية للطلاب من خلال تواجد زائرة طبية بكل لجنة، وطبيب مشرف لكل مجموعة مدارس للتعامل مع أية حالات طارئة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين مديرتي التربية والتعليم، والصحة وفرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم، لنقل أي حالة مرضية من لجان الامتحانات الى المكان المخصص للكشف على الطلاب والطالبات بمستشفى الفيوم الجامعي.



وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ ـ إجتماعًا تمهيديًا ـ مع اللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء، للتأكيد على مطابقة الترخيص للشروط البنائية وتوافق موقع البناء بالفعل على أرض الواقع لما ثبت بالترخيص، وحصر كافة المبانى الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.



حضر الاجتماع المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للامن العام، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الاسكان، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس هشام والي نقيب مهندسي الفيوم، والدكتور يوسف جمعه مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بجامعة الفيوم، والمهندسة رشا مخلص مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من اللجنة مراجعة كافة المباني الجاري تنفيذها، والصادر بشأنها تراخيص سابقة لقرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، للتأكد من مطابقتها على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، وكذا مطابقتها للإشتراطات البنائية، والجراجات، ومستوى الارتفاع والردود والالتزام بخطوط التنظيم، بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو توصيل المرافق مع حصر أعمال الترميم والتدعيم.



