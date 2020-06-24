أنتم في القلب.. منة شلبي توجه رسالة للأطقم الطبية

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وجهت النجمة منه شلبي ، رسالة شكر لأطباء مصر لجهودهم المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ، وكتبت منه تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير تويتر، قائلة:" شكرا أطباء مصر أنتم في القلب رحم الله من فادونا بأرواحهم الطاهرة واللهم حافظ علي من هم علي قيد الحياة".



يشار أن منة شلبي تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم "النمس والأنس" ويشارك بالفيلم محمد هنيدي ، منه شلبي ، صابرين ، عمرو عبدالجليل وكوكبة من النجوم ، ومن المترقب عرضه في موسم عيد الفطر القادم ، حسب تطورات الأزمة الصحية التي تعيشها مصر الأن.



يعد البداية الحقيقية للفنانة منة شلبي عندما شاركت الفنان محمود عبد العزيز في بطولة فيلم "الساحر" في العام 2001. وقد أبدعت منة في أداء الدور كثيراً مما منحها شهرة كبيرة.