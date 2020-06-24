لقاء الخميسي بلوك جديد عبر "إنستجرام"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:52 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
مي مرسي
شاركت الفنانة لقاء الخميسي صور من أحدث جلسو تصوير لها وظهرت بلوك صيفي جديد ومختلف وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الخميسي" تعليقا على الصور قائلة " قصة ولون شعر جديد".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرز هذه التعليقات "أحيانا بالوك بتاعك بتشبهط الفلبينيات كصرا مثل هذه الصورة" و"إيه الحلا ده"و" القمر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مشاركتها في مسلسل "أبواب الشك" بجانب عدد من الفنانين منهم خالد سليم ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسني وجيهان خليل وعائشة بن احمد وطارق صبري وهو من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف محمد ناير.

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