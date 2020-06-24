ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وتراجع البنزين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:47 م
أسعار النفط
أسعار النفط
ارتفعت مخزونات الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة في حين تراجع مخزون البنزين، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

ارتفع مخزون الخام 1.4 برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو حزيران إلى 540.7 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 299 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 991 ألف برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 240 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 0.8 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 255 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع تراجع 1.3 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع رويترز.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 249 ألف برميل إلى 174.7 مليون برميل، في حين كان المتوقع انخفاضها 620 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 797 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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