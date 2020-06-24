"بومبيو": فرض عقوبات على خمسة قباطنة إيرانيين لجلب النفط إلى فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرضت عقوبات على خمسة قباطنة سفن إيرانية سلموا النفط إلى فنزويلا.





وقال "بومبيو"، في حديث للصحفيين، إن الولايات المتحدة تواصل دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، كما ذكرت وكالة "رويترز".





وقد اعترفت واشنطن، التي تسعى إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومعظم الحكومات الغربية الأخرى، بـ"جوايدو" كزعيم شرعي في مجتمع أوبك.





وقد حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، من المخاطر المرتبة على رفع حظر توريد السلاح إلى إيران، قائلا: إن "الأمر أذا حدث سيشكل خطرا على دول أوروبية عديدة، منها إيطاليا وألمانيا".





وكتب "بومبيو" تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة "تويتر"، تتحدث عن حظر توريد السلاح إلى إيران مرفقة بخريطة تظهر الأخطار التي ستلحق بدول عديدة، بينها أوروبي في حال إنهاء الحظر.



