عاجل.. الزمالك يحسم مصيره من استكمال الدوري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:07 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رامي بشاي


قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم استكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

ونشر هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بالإجماع عدم استكمال الدوري وعدم اهداء الاهلي اللقب قرار بالإجماع من مجلس اداره الزمالك.

وقد حضر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اجتماع المدربين الذي انعقد اليوم في مقر إتحاد الكرة المصري، بشأن وضع الشكل التنظيمي قبل استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.


في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل  في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.
عاجل.. الزمالك يحسم مصيره من استكمال الدوري

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