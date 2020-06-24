دراسة لتطوير صناعة الرياضة تحمل أسم محمد صلاح

علن معهد جسور، أحد برامج الإرث التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، عن إتاحة مجموعة واسعة من الموارد التعليمية عبر موقعه الإلكتروني بعد تطويره، بهدف توفير المعلومات والمعرفة للأفراد والمؤسسات في أنحاء المنطقة.





وتأتي الخطوة في إطار جهود معهد جسور الرامية إلى تطوير صناعة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى في قطر والعالم العربي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة لمونديال 2022 اليوم الأربعاء.





وطبقا للموقع، تضم الموارد المتاحة بالمجان أمام الجمهور، عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني، 25 دراسة حالة حول الإدارة الرياضية وتنظيم الفعاليات في المنطقة.





وجرى إعداد هذه الدراسات بالتعاون مع خبراء هيئة التدريس في جامعات جورج تاون وليفربول وليدز بيكيت ، إلى جانب آخرين ذوي خبرات واسعة في قطاعي إدارة الرياضة وتنظيم الفعاليات.





ومن بين هذه الدراسات ، تبرز دراسة بعنوان : "البطل المصري محمد صلاح : الدور الاجتماعي والاقتصادي لمشاهير كرة القدم"، وأخرى بعنوان : "الاستفادة من البث التلفزيوني ووسائل التواصل الاجتماعي في الفعاليات المحلية والدولية الكبرى في قطر".





وقالت عفراء النعيمي المدير التنفيذي لمعهد جسور :"إدراكا منه للفجوات المعرفية في قطاعي إدارة الرياضة والفعاليات محليا وإقليميا، يقود معهد جسور الجهود الرامية إلى سد تلك الفجوات من خلال العمل يدا بيد مع أكاديميين من جامعات مرموقة لاستكشاف الفضاءات الرئيسة في تلك المجالات".





وأضافت :"تعد أبحاث معهد جسور المميزة والمتاحة بالمجان على موقعنا الإلكتروني المعاد تطويره مصدرا أساسيا للمعلومات، وثروة من المعرفة للأفراد، خاصة الأكاديميين والباحثين والخبراء، في قطاعي إدارة الرياضة والفعاليات في قطر والمنطقة والعالم."



