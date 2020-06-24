بيكنباور يكيل المديح لمدرب بايرن ميونيخ

تحدث أسطورة بايرن ميونيخ الألماني، فرانز بيكنباور، عن مدرب العملاق البافاري هانزي فليك بعدما قاد الفريق لتعزيز رقمه القياسي بحسم التتويج بلقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي.





وكان فليك قد تولى تدريب بايرن ميونخ في نوفمبر خلفا لنيكو كوفاتش، بعد بداية متعثرة للفريق في الموسم، لكن فليك نجح في تحقيق صحوة وأعاد بايرن إلى الصدارة ومواصلة العروض القوية حتى حسم تتويجه بالبوندسليجا قبل أيام، وذلك قبل مرحلتين من نهاية المسابقة.





وقال بيكنباور /74 عاما/ في تصريحات نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية اليوم الأربعاء :"هانزي فليك نجح في انتشال الفريق من الخمول وقاده إلى البطولة. وفي النهاية، كانت مسيرة انتصار حقيقية."





وأضاف :"لقد أظهر فليك مدى أهمية وجود الجانب الإنساني مع اللاعبين ضمن عناصر الخبرة. ففي النهاية، هم ليسوا ألات، وإنما هم أشخاص حساسون، وأحيانا يكونوا حساسين للغاية."





وكان فليك /55 عاما/ قد تولى المهمة في البداية كمدرب مؤقت، لكن النادي جدد التعاقد بعدها مرتين، ويرتبط فليك حاليا بعقد يستمر حتى عام 2023، حيث نال إعجاب إدارة بايرن، كما أن الفريق لا يزال يحظى بفرصة تحقيق ثلاثية الدوري والكاس ودوري الأبطال.



