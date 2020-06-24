الرئيس المكسيكي: قمة واشنطن مع "ترامب" مرجحة في يوليو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، بأنه "من المحتمل جدًا" أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في أوائل يوليو.

جاءت تعليقاته، بعد أن قال "ترامب"، إن لوبيز أوبرادور، كان "رجلًا رائعًا حقًا" يوم الثلاثاء، مضيفا، أنه يتوقع أن يزور الزعيم المكسيكي البيت الأبيض "قريبًا جدًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال لوبيز أوبرادور، إنه يود أن ينضم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إلى الاجتماع، الذي وضعه في سياق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي يسري بين الدول الثلاث في 1 يوليو.

وأضاف لوبيز أوبرادور: "لن يعقد الاجتماع في 1 يوليو، ولكن يمكن أن يأتي بعد ذلك مباشرة".

وكان قد دافع الرئيس المكسيكي، عن تعامل حكومته مع فيروس كورونا، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة لأعلى مستوى منذ بدء تفشي الوباء.

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "هذه ليست نيويورك... سنستمر على هذا النحو، نعتني بأنفسنا. لن نتخلى عن حذرنا".

وأضاف: "المكسيك تسيطر على الفيروس، والبلاد شهدت عدد وفيات أقل بالنسبة لعدد السكان مقارنة بفرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرازيل".



أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ أقل من ساعتين

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "التموين" تعلن سعر الكمامة القماش على البطاقات

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجم الأحمر

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ أقل من ساعتين

شاب يدخل عاملا إلى منزله لاغتصاب زوجته بالدقهلية.. ونهاية صادمة

منذ ساعة و نصف

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 5 ساعات

السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ 36 دقيقة

كورونا يهدد فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

03:43 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

01:56 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!