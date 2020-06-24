البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل بقيادة قطاع الطيران

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:04 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

تراجعت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع أسهم شركات الطيران التى هبطت متأثرة باحتمالات ظهور موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وللأسبوع الثاني على التوالي، أبلغت ولايات أمريكية عن أرقام قياسية جديدة لحالات العدوى، بعد فتح تدريجي للاقتصادات في معظم دول العالم.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في العام الجاري، ليشير إلى انكماش متوقع بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة مع توقعاته السابقة في أبريل/نيسان بتراجع 3 بالمائة.

كما برزت المخاوف التجارية على السطح مجدداً، بعد إعلان الولايات المتحدة دراسة فرض تعريفات على صادرات من دول من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بقيمة 3.1 مليار دولار.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة ليفقد 238.6 نقطة ويسجل 25917.5 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 3109.6 نقطة، وكذلك شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 10099.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 96.969.

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