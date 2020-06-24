صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

يجهز نادي بيراميدز، ملف لعقد صفقة تبادلية مع نادي الزمالك، في ظل رغبة الابيض للتعاقد مع نجوم من الفريق السماوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









ومن خلال مصدر داخل بيراميدز، طلب النادي التعاقد مع أحمد أبو الفتوح، ظهير أيسر الزمالك المعار إلى سموحة حاليا، وقلب الدفاع محمد عبد الغني، مقابل انضمام عبد الله بكري ورجب بكار للقلعة البيضاء.





وتحاول ادارة بيراميدز ، استغلال عدم تجديد إعارة أبو الفتوح إلى سموحة، بسبب خلافات بين النادي السكندري والزمالك، في الفترة الأخيرة، كما أن اللاعب مرشح للعودة للفريق الأبيض، في الموسم المقبل، ويترقب مسؤولو بيراميدز الرد النهائي لإدارة الزمالك، بخصوص التعاقد مع اللاعبين.



