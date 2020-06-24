فيروس كورونا يضرب الدوري الإنجليزي من جديد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
طشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ناديين بدوري الدرجة الثانية وذلك بعد إجراء فحص شامل للاعبين.

وقالت الرابطة في بيان يوم الأربعاء :"المصابون سواء بين اللاعبين أو أعضاء الأجهزة الفنية تم عزلهم بما يتوافق مع إرشادات الرابطة. ومن جاءت عيناتهم سلبية سيسمح لهم فقط بدخول ملاعب التدريب".

ولم تظهر أي حالات إيجابية في اختبارات جرت على أربعة أندية في الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة.

واستعاد دوري الدرجة الثانية نشاطه الأسبوع الماضي بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب جائحة فيروس كورونا مع اتخاذ إجراءات احترازية صارمة وإقامة المباريات بدون جماهير.

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