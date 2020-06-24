محكمة العدل الدولية تتهم رئيس كوسوفو بارتكاب جرائم حرب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قال مكتب النائب العام في لاهاي، اليوم الأربعاء، إنه قدم لائحة اتهام ضد رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي، و"آخرين" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك ما يقرب من 100 جريمة قتل.

وأضاف المكتب، في بيان: "لائحة الاتهام هي نتيجة تحقيق مطول وتعكس قرار مكتب النائب العام أنه يمكن أن يثبت جميع التهم بما لا يدع مجالا للشك"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد صادق برلمان كوسوفو، يوم الأربعاء 3 يونيو، على تعيين عبدالله هوتي لقيادة حكومة ائتلافية هشة سترث التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا ومحادثات التطبيع المتوقفة مع صربيا المجاورة.

ووافق المشرعون بأغلبية 61 مقابل رفض 24 صوتاً وامتناع عضو واحد لصالح تعيين هوتي (44 عاماً) من "حزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو" الذي يمثل يمين الوسط. ولم يحضر التصويت أعضاء من حزب "فيتيفيندوسي" (تقرير المصير) اليساري، الذي كان يحكم كوسوفو.

من خلال الحصول على أقل عدد ممكن من الأصوات في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً، يحل هوتي محل رئيس الوزراء بالإنابة ألبين كورتي، الذي أطاح به «حزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو» عن طريق حجب الثقة في أواخر مارس الماضي عندما كان جزءاً من حكومة كورتي الائتلافية.

ونظم بعض أنصار حزب «فيتيفيندوسي» احتجاجاً خارج مبنى البرلمان.



أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجم الأحمر

منذ أقل من نصف ساعة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

شاب يدخل عاملا إلى منزله لاغتصاب زوجته بالدقهلية.. ونهاية صادمة

منذ ساعة و 9 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ ساعة و 14 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات صفقة "بيانيتش - آرثر" بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. "التموين" تعلن سعر الكمامة القماش على البطاقات

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

03:43 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

01:56 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!