غلق محطتي وقود لوجود بنزين مدعم بهما في كفرالشيخ

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تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، تحت إشراف المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، من غلق وتشميع محطة وقود غير مرخصة وعدد 7 طلمبات مخالفة، بدائرة مركز الحامول، بسبب التلاعب فى كميات الوقود.



جاء ذلك خلال الحملة التي شنتها المديرية اليوم الأبعاء، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق للقضاء على كافة صور الاستغلال والتدليس والتصدي للغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



شارك في الحملة كلا من الدكتور سامح البنا، ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ورضا صلاح بالرقابة التموينية، وجلال الغنام، رئيس قسم مصلحة الدمغة والموازين، وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ برئاسة رجب عبد المنصف نايل.



كما تمكنت الحملة من غلق تشميع محطة تموين سيارات غير مرخصة وغير مدموغة بقرية الخاشعة التابعة لمركز الحامول، وضبط بداخلها 1000 لتر بنزين 80 و2500 لتر سولار، مدعم من قبل الدولة، بالإضافة إلي غلق وتشميع طلمبتين بالمحطة محظور استخدامهما، بالشمع الأحمر، لوجود عجز في الصفيحة بمقدار 1.5 لتر لكل 20 لتر.



ونجحت جهود الحملة في ضبط محطة تموين سيارات بناحية كوبري 10 التابعة لمركز الحامول، بداخلها كمية 500 لتر بنزين 80 المدعم غير مصرح بوجود بنزين 80 بداخلها، وغلق وتشميع 5 طلمبات خاصة بالمحطة، لوجود عجز في الصفيحة بمقدار 30 سم في الصفيحة، وعدم دمغ الطلمبات لسنة 2020.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.







وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.