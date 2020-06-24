النجمة كاتي بيري تستعد لتسمية مولودتها الأولى

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قامت النجمة العالمية كاتي بيري بتحديد موعد تسمية ابنتها القادمة، والتي أعلنت عن حملها بها منذ فترة وذلك من خطيبها أولاندو بلوم.

وعبرتكاتي بيري عن انتظارها وتشوفها لرؤية ابنتها الأولى،وكانت قد أعلنت عن ارتباطها من أولاندو بلوم في عيد الحب الماضي بعد علاقة دامت عامين.

يذكر أن النجمة العالمية كاتي بيري كانت قد انفصلت عن النجم البريطاني أولاندو بلوم في عام 20172018 ولكنهم عادو مرة أخرى

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