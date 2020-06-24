الداخلية تعلن مواعيد حظر سير سيارات النقل الثقيل أعلى الدائري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:15 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
أعلنت وزارة الداخلية، عزمها بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء ، الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل، التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان على الطريق الدائرى وداخل القاهرة الكبرى، يوميا من الساعة السادسة صباحا ، وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 يونيو الجارى.


لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، على تصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.

وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٦٦ قطعة سلاح ناري، ١٨٤ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٧٨٢٨ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٦٦ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٣١ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١٥ بندقة آلية، ٢٨ بنادق خرطوش، ١٤ طبنجة، ١٠٨ فردا محلي الصنع، ٦١٥ طلقة مختلفة الأعيرة، ٢٥ قطعة سلاح أبيض.

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