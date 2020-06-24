الداخلية تعلن مواعيد حظر سير سيارات النقل الثقيل أعلى الدائري

أعلنت وزارة الداخلية، عزمها بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء ، الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل، التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان على الطريق الدائرى وداخل القاهرة الكبرى، يوميا من الساعة السادسة صباحا ، وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، اعتبارا م ن يوم السبت الموافق 27 يونيو الجارى .





لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.





وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.





بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.



