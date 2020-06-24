محمود حميدة يستمتع بوقته بالرمال في واحة سيوة

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شارك الفنان محمود حميدة، جمهوره بمجموعة من الصور من عطلته الصيفية في سيوة، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر"حميدة" في الصور وهو يجلس وسط الرمال بواحة سيوة، وعلق :"قبل وأثناء حمام الرمال ".



وكان حميدة قد شارك أمس صورة من رحلته الصيفية بسيوة وهو يسبح في إحدي بحيراتها وعلق قائلا "صباح الخير من سيوة".



يشار أن حميدة قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين " ، والتي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق .



وشارك بالمسلسل نخبة من الفنانين منهم ريهام حجاج ، محمود حجازي ، خالد النبوي ، نسرين أمين وآخرين .

