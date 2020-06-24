الإمارات تدعم 68 دولة حول العالم بإمدادات طبية لمواجهة كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها قدمت حوالي 956 طنًا من الإمدادات الطبية لمساعدة أكثر من 956 ألف مستفيد من الكوادر الطبية في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بثمانية وستون دولة حول العالم.

وكانت أخر الدول التي أمدت لها الإمارات يد العون خلال الجائحة هي تايلاند؛ حيث أمدتها بطائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية ، لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، فسيستفيد من المساعدات أكثر من 11 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وتأتي المساعدات استمراراً لجهود الإمارات في تعزيز قدرات القطاع الصحي في مختلف دول العالم للتغلب على أزمة كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,389 مليون إصابة، بينهم أكثر من 480 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,076 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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