لاعبو المقاصة يخضعون لمسحة كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
أجرى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة المسحة الطبية الأولى الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا صباح اليوم، وذلك تمهيدا لعودة تدريبات الفريق.
وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة ايهاب جلال  وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري بالفريق.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب ظهور نتيجة المسحات، والتأكد من عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف لاعبي المقاصة أو الجهازين الفني والإداري للفريق.

واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان ادارة النادي اتخذت كل الاحترازات الطبية وفي انتظار نتيجة المسحة الاولي قبل انطلاق التدريبات.

واوضح هويدي ان المقاصة يتمني عودة النشاط الرياضي ولكنه يعترض علي استكمال الدوري في ظل تفشي حالات الاصابات في بعض الاندية التي اجرت المسحة الاولية، بجانب الظروف المادية التي تعاني منها كل الاندية ، بالاضافة ان التوقيت لا يسمح لاستكمال الدوري وتحديدا الدور الثاني بالكامل اي حوالي 17 اسبوعا في شهرين فقط مما يهدد اللاعبين بالاصابات.

واضاف هويدي اطالب اتحاد الكرة بالتخطيط السليم للموسم الجديد واستئناف التدريبات تدريجيا خوفا علي افراد المنظومة الكروية.

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