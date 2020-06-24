"بومبيو" يحذر أوروبا من رفع حظر توريد السلاح إلى إيران

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:14 م
وزير الخارجية الأمريكي - بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي - بومبيو
وكالات

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، من المخاطر المرتبة على رفع حظر توريد السلاح إلى إيران، قائلا: إن "الأمر أذا حدث سيشكل خطرا على دول أوروبية عديدة، منها إيطاليا وألمانيا".

وكتب "بومبيو" تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة "تويتر"، تتحدث عن حظر توريد السلاح إلى إيران مرفقة بخريطة تظهر الأخطار التي ستلحق بدول عديدة، بينها أوروبي في حال إنهاء الحظر.

وقال في تغريدته: إنه إذا انتهى حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر المقبل، فإنها ستكون قادر على شراء مقاتلات روسية حديثة مثل "سوخوي 30" وأخرى روسية من طراز "جي-10"، مضيفاً أنه "بهذه الطائرات المميتة، فإن أوروبا وآسيا ستكون في مرمى النيران الإيرانية، الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك".

وكان الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، مهد الطريق قبل أيام لفرض أقسى عقوبات ضد إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بجني الأموال.

وقدمت لجنة الدراسات في الحزب سلسلة عقوبات مقترحة ستكون أشد ما يفرضه الكونجرس ضد إيران، وتشمل مبادرات لدفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على إيران.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك: إن "هذه الخطوات تلقى أيضا دعما من الحزب الديمقراطي".

ويتزامن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة، الذي تفرضه على إيران وسينتهي في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح هوك: أن "واشنطن تتواصل مع العديد من الدول في مجلس الأمن وفي منطقة الشرق الأوسط لمواجهة إيران".

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