أول تعليق من هشام سليم على الهجوم الذي تعرض له ابنه المتحول جنسيا

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تعرض نور هشام سليم لهجوم كبير بسبب الفيديو الذي قام بمشاركته مدافعا فيه عن سارة حجازي، ومنتبذ لمهاجميها قائلا أنه مثلها ولا ييوجد فرق بينه وبينها.



ورد الفنان هشام سليم على الهجوم الحادث ضد ابنه من خلال مداخلة تليفزيونية قائلا أن الهجوم الذي حدث ضد ابنه سيجعله يسافر ليعيش بعيدا عن أهله وأسرته وذلك بسبب الإضطهاد الذي تعرض له.



وأضاف مدافعا عن ابنه ومعللا أنه يرى ابنه شجاعا لخروجه وإفهام الناس حالته، وعدم الإختباء خلف ستار ليداري الأزمة التي مر بها، ودافع عن نفسه أيضا لما قاله عن عملية تحويل ابنه أنه خطأ هرموني منذ الولادة.



وتابع أن الكلام الذي قاله عن ابنه لم يكن كذب وأنه كان متوقع ما سيتعرض له ابنه عقب توضيح حالته للجمهور،وطالب بأن يهدأ الجمهور من ناحية ابنه لأنه تحدث بصراحة وهذا لا يعيبه.



يذكر أن نور هشام سليم قد تحدث مع الجمهور عن حالة التحول الذي تعرض لها من بنت إلى ولد، وذلك عقب انتحار سارة حجازي والتي لاقت قصتها هجوم عدد كبير من الجماهير لذلك خرج للدفاع عنها وقائلا أنه مثلها ولا يوجد فرق مما آثار غضب الجمهور