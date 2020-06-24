كورونا يهدد فايلر في الأهلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:26 م
فايلر
فايلر
عبد القادر عرابي
كشفت مصادر صحفية مقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي، تطورات جديدة بشأن تجديد عقد المدرب السويسري رينيه فايلر، مع النادي الأهلي.

وبحسب مصدر مقرب من إدارة الأهلي، فإن المخاوف من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، يهدد باستمرار فايلر مع الأهلي.

وأكد المصدر، أن السفارة السويسرية تحذر فايلر من العودة لمصر، في ظل عدم استقرار الأوضاع بشأن أعداد المصابين بالفيروس.

وشدد المصدر، أن الطرفين اتفقا على كافة التفاصيل والبنود حول تجديد العقد، إلا أن عقبة فيروس كورونا هي العائق الوحيد نحو اتمام العقد.

ويحاول النادي الأهلي تجديد عقد فايلر لمدة موسمين قادمين، بعد الآدء الجيد الذي ظهر به مع النادي الأهلي.

وقاد فايلر القلعة الحمراء لتصدر جدول الدوري المصري الممتاز، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والفوز بلقب السوبر على حساب الزمالك.

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