الجبير وسفير موريشيوس يبحثان تعزيز العلاقات مع المملكة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم الأربعاء، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر استقبل "الجبير"، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، وتم خلال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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