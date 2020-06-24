من هو عمر راضي الذي يتصدر جوجل ويطالب الجمهور بمعاقبته

عمر راضي ، تظهر المحن والشدائد معادن الرجال الحقيقيين، ولا عزاء لمن يتاجرون بأوجاع البشرية، عندما تمر بأحلك الظروف، ووسط النور دائماً ترى "أثرياء الحروب" الذين يحققون غاياتهم على جثث القتلى وحياة البشر.





من هو عمر راضي





برز اسم عمر راضي على ساحة السوشيال ميديا التي أطلت بوجهها القبيح مؤخراً، وانتشرت بالوعاتها على مرأى ومسمع الجميع، عبر التطبيقات الغير أخلاقية، ومن يظهرون بوشوشهم يستغلون آلام الناس من أجل تحقيق شهرة زائفة.





متاجرة عمر راضي





وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيوتيوبر يدعى عمر راضي يتاجر بأرواح البشر وبمعاناتهم، وبأسلوب همجي أطل على جماهيره طالباً منهم أن يتابعوه ويروجون لمنشوراته مقابل شيء لا يصدقه العقل "دواء كورونا".





عمل عمر راضي المجرم





اشترى عمر راضي 10 آلاف علبة دواء وكمامات ماسكات طبية وقام بتغليفها لبيعها على طريقته الخاصة، في ظل الطلب المتزايد عليها نتيجة لأزمة كورونا التي كبدت العالم الكثير من الخسائر، وفرضت تداعيات سلبية.





عمر راضي واحتكار أدوية كورونا





وطالب عمر راضي متابعيه من يرغبون في الحصول على أدوية كورونا أن يدخلون إلى صفحته العامة وعمل متابعة له، وكانت هذه أرخص الطرق التي ظهرت في السوق السوداء لبيع الأدوية الناقصة في الصيدليات.





غضب جماهيري من عمر راضي





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما فعله عمر راضي مطالبين توقيع أشد العقوبة عليه، من خلال هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي"، الذي لقى صدى كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".





معاقبة عمر راضي





وطالب الكثيرون الجهات المختصة بضرورة محاسبة على الجريمة التي فعلها في حق كل مواطن يحتاج للدواء، ومعرفة من ساعده على هذه المهزلة وحكر كل هذه الكميات في ظل تزايد الطلب ونقص المعروض.







