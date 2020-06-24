جميلة عوض تطل على جمهورها عبر "إنستجرام"
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:26 م
مي مرسي
شاركت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة مصممة من خلال برنامج "الفوتوشوب"، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "عوض" في الصورة وهي غالقة عينها بشعر طويل وتيشرت اسود، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "أين انتي يا جميلة وحشتينا"،"الجميلة"،"أجمل ممثلة في الدنيا كلها".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عوض مشاركتها في فيلم "بنات ثانوي" بجانب عدد من الفنانين منهم هنادي مهنى ومحمد الشرنوبي وهو من إخراج محمود كامل وتأليف أيمن سلامة.
وظهرت "عوض" في الصورة وهي غالقة عينها بشعر طويل وتيشرت اسود، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "أين انتي يا جميلة وحشتينا"،"الجميلة"،"أجمل ممثلة في الدنيا كلها".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عوض مشاركتها في فيلم "بنات ثانوي" بجانب عدد من الفنانين منهم هنادي مهنى ومحمد الشرنوبي وهو من إخراج محمود كامل وتأليف أيمن سلامة.
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