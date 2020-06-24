فيروس كورونا يضرب 4 لاعبين في تولوز الفرنسي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
أعلن نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم إصابة 4 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوصات الطبية على جميع العاملين بالفريق.

وجاءت النتائج الإيجابية بعد أن خضع اللاعبون المحترفون والجهازان الفني والإداري للفحوص مساء الاثنين الماضي قبل استئناف التدريبات.

ودخل اللاعبون الأربعة في الحجر الصحي لمدة 14 يوما فيما سيخضع بقية اللاعبون والجهاز الفني لراحة لمدة ستة أيام، وفقا لما قاله طبيب النادي باتريك فلامانت في بيان.

ومن المقرر هبوط تولوز لدوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل بعدما جاء في المركز الأخير في الترتيب الذي قامت رابطة الدوري بحسابه عندما تم إلغاء موسم 2019 / 2020 مبكرا بسبب وباء فيروس كورونا.

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