روان عمرو تكشف عن تفاصيل برنامجها الجديد "الأناقة والجمال" على "المحور"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تواصل الإعلامية الشابة روان عمرو، التجهيز لبرنامجها الجديد "الاناقة والجمال" بعد تحضيرات كثيرة استمرت لمدة شهرين.

 

وقالت أن البرنامج  يحمل فكرة جريئة وكثيرة حول عالم المرأة والموضة والأناقة ويحتوي علي عدة فقرات متنوعة تقدم عن المرأة وما توصلت إليه الموضة في أوربا .

 

 ومن المقرر عرض البرنامج في أول أغسطس علي قناة  المحور واستضافة ومشاركة الجمهور في الذوق العام الذي يتماشي مع كل امرأة مصرية  وعربية.

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