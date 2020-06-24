اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

صرح مصدر ضمن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن الدوري المصري مستمر بعد اكتشاف 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا.





وقد أعلن الاتحاد المصري خلال الساعات الأخيرة، عن اكتشاف 6 حالات إيجابية بالفيروس بين أندية الدوري المصري.





وكشف المصدر أن تلك الحالات الـ 6 ظهرت من خلال أندية المقاولون العرب وإنبي وسموحة والاتحاد السكندري ، ولكن لن يتم الكشف عن أسمائهم حرصًا على الخصوصية.





وأشار إلى أن ستقوم اللجنة الخماسية بعزل الحالات المصابة، لكن ستقوم أنديتها باستئناف التدريبات بشكل عادي.





واتخذت الحكومة قرارًا بعودة الدوري المصري في 25 يوليو/ تموز، بعدما توقف نحو 3 أشهر، بسبب تفشي الوباء سريع الانتشار.





واشترط الاتحاد المصري على الأندية إجراء مسحات لجميع اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية والطبية قبل بدء التدريبات.