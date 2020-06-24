موعد مباراة برشلونة القادمة أمام سيلتا فيجو بالدوري الاسباني

يستعد برشلونة لمواجهة فريق سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري الاسباني يوم السبت القادم الموافق 27 يونيو الجاري .





وكان برشلونة قد حقق الفوز على اتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة الماضية بهدف دون رد سجله اللاعب الكراوتى ايفان راكيتيتش من ضربة جزاء .





وستقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو يوم السبت فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية .





ويذكر أن برشلونة يملك 68 نقطة فى المركز الأول ويأتى خلفه ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط ولديه مباراة اليوم أمام مايوركا .





ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

1- برشلونة 68 نقطة

2- ريال مدريد 65 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 55 نقطة

4- إشبيلية 53 نقطة

5- خيتافي 49 نقطة

6- فياريال 48 نقطة

7- ريال سوسيداد 47 نقطة

8- فالنسيا 46 نقطة

9- غرناطة 43 نقطة

9- أتلتيك بيلباو 42 نقطة

11- ليفانتي 38 نقطة

12- أوساسونا 35 نقطة

13- ألافيس 35 نقطة

14- بيتيس 34 نقطة

15- بلد الوليد 34 نقطة

16- سيلتا فيجو 30 نقطة

17- إيبار 29 نقطة

18- مايوركا 26 نقطة

19- ليجانيس 25 نقطة

20- إسبانيول 24 نقطة



