موعد مباراة برشلونة القادمة أمام سيلتا فيجو بالدوري الاسباني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:25 م
برشلونة
برشلونة
محمد جمال
يستعد برشلونة لمواجهة فريق سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري الاسباني يوم السبت القادم الموافق 27 يونيو الجاري .

وكان برشلونة قد حقق الفوز على اتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة الماضية بهدف دون رد سجله اللاعب الكراوتى ايفان راكيتيتش من ضربة جزاء .

وستقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو يوم السبت فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية .

ويذكر أن برشلونة يملك 68 نقطة فى المركز الأول ويأتى خلفه ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط ولديه مباراة اليوم أمام مايوركا .

 ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

1- برشلونة        68 نقطة

2- ريال مدريد      65 نقطة

3- أتلتيكو مدريد   55 نقطة

4- إشبيلية          53 نقطة

5- خيتافي         49 نقطة

6- فياريال          48 نقطة

7- ريال سوسيداد  47 نقطة

8- فالنسيا          46 نقطة

9- غرناطة          43 نقطة

9- أتلتيك بيلباو      42 نقطة

11- ليفانتي          38 نقطة

12- أوساسونا       35 نقطة

13- ألافيس          35 نقطة

14- بيتيس           34 نقطة

15- بلد الوليد        34 نقطة

16- سيلتا فيجو      30 نقطة

17- إيبار             29 نقطة

18- مايوركا         26 نقطة

19- ليجانيس        25 نقطة

20- إسبانيول       24 نقطة

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