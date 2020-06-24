موعد مباراة برشلونة القادمة أمام سيلتا فيجو بالدوري الاسباني
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:25 م
محمد جمال
يستعد برشلونة لمواجهة فريق سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري الاسباني يوم السبت القادم الموافق 27 يونيو الجاري .
وكان برشلونة قد حقق الفوز على اتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة الماضية بهدف دون رد سجله اللاعب الكراوتى ايفان راكيتيتش من ضربة جزاء .
وستقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو يوم السبت فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية .
ويذكر أن برشلونة يملك 68 نقطة فى المركز الأول ويأتى خلفه ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط ولديه مباراة اليوم أمام مايوركا .
ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو
1- برشلونة 68 نقطة
2- ريال مدريد 65 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 55 نقطة
4- إشبيلية 53 نقطة
5- خيتافي 49 نقطة
6- فياريال 48 نقطة
7- ريال سوسيداد 47 نقطة
8- فالنسيا 46 نقطة
9- غرناطة 43 نقطة
9- أتلتيك بيلباو 42 نقطة
11- ليفانتي 38 نقطة
12- أوساسونا 35 نقطة
13- ألافيس 35 نقطة
14- بيتيس 34 نقطة
15- بلد الوليد 34 نقطة
16- سيلتا فيجو 30 نقطة
17- إيبار 29 نقطة
18- مايوركا 26 نقطة
19- ليجانيس 25 نقطة
20- إسبانيول 24 نقطة