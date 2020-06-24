أستاذ موارد مائية يكشف مخاطر سد النهضة على مصر والسودان (فيديو)

أكد الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الالمانية، على ضرورة عدم البدء في ملئ خزان سد النهضة الاثيوبي دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مشددًا على أن اجتماع الدول الثلاث الطريق الوحيد لحل ملف سد النهضة.





وأضاف سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ملئ السد يترتب عليه حجز كمية مهولة من المياه قد تصل لـ 74 مليار متر مكعب، وهي كمية المياه التي تصل لمصر والسودان خلال عام ونصف، وهذا أمر صعب للغاية.





وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الالماني، أنه يجب ملئ سد النهضة على سنوات حتى يكون تأثيره على مصر والسودان متدرج وغير صادم، لافتًا إلى أن عجز مائي في مصر 1 مليار متر مكعب فقط يعني فقد اكثر من 300 ألف وظيفة، وخسائر 430 مليون دولار سنويًا.







