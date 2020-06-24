رواد السوشيال ميديا يهاجمون العميل جمال عيد: "أنت مجرد كذاب تسعى وراء الدولارات على حساب تدمير بلدك"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، العميل الكاذب جمال عيد.

وأكد رواد السوشيال: "الكاذب المتلون يعتقد أن المواطنين الشرفاء ذاكرتهم ضعيفة، أنت تسعى للحصول على أموالك من أسيادك في الخارج من خلال تشويه الوطن، فلا تعطي لنفسك حجم أكبر من حجمك".

وأضاف الرواد: "أنت مجرد كذاب تسعى وراء حفنة من الدولارات على حساب تدمير بلدك وهدم استقراها ونشر الفوضى في أوساط المجتمع بل وتتحالف مع شياطين الجماعة الإرهابية.. وهو لا يدهش أحد فكلكم خونة تسعون إلى خراب مصر".

وأوضح الرواد: "أنت وادعاءاتك مفضوحون ومكشوفون للجميع وتلاعبك الكاذب بالألفاظ والمصطلحات لخداع المواطن المصري البسيط.. ولكن عليك أنت وأمثالك ان تعرفوا حتى لو كان المواطن بسيطا فقد شاهد بعينه ماذا فعلتم بالوطن ويعلم دائما مساعيكم لتكرار جريمتكم النكراء في البلد.. ولكن المواطن لا يلدغ من حجر مرتين".

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