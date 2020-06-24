خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي

يحل اليوم 24 يونيو ذكرى وفاة الفنان يوسف داوود، والذي رحل عن عالمنا في هذا اليوم من عام 2012 عن عمر ناهز الـ74 عام والذي قدم عدد من الأعمال الجلية والتي أثرت في جمهوره ومحبيه.

 

تخرج الفنان الراحل يوسف داوود من كلية الهندسة قسم الكهرباء، وعمل مهندسا كهربائيا قبل تطرقه إلى عالم الفن والتمثيل، وكانت بدايته من خلال المسرح حيث قدم أول مسرحية وهي "زقاق المدق" واشتهر حينها بأدواره الكوميدية وتنوعت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون لتصل إلى 100 عمل.

 

قدم الفنان يوسف داوود عدد من الأعمال الفنية التي جعلته لامعا، ومن أهم هذه الأعمال "كراكون في الشارع"،"النمر والأنثى"،"السادة والرجال"،"سيداتي آنساتي"،"عمارة يعقوبيان".

 

ومالا يعرفه البعض عن يوسف داوود أنه خدم في الجيش لمدة 7 سنوات بسبب الحرب، وكان يلقي خطبة الجمعة رغم كونه مسيحي وعرف عنه براعته في الإلقاء فاعتمد حينها على ما قرأه عن الدين الإسلامي واستعد لإلقاء الخطبة.

 

واشتهر "داوود" بحاجبه الطويل وصلعته وصوته الخشن، ولكن مالا يعرفه البعض عنه أنه كان في شبابه وطفولته يشبه الجان بسبب مظهره الجذاب والذي جعل البعض عقب انتشار صورة في شبابه لا يصدقون أن هذا هو يوسف داوود.

خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود
خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود
خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود
خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود
خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود
خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود
خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود
خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود
خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود
خطب الجمعة رغم كونه مسيحي ولقب بالجان.. مالا تعرفه عن يوسف داوود

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