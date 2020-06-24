تراجع إنتاج الصلب في ألمانيا بنسبة 27% بسبب جائحة كورونا

تراجع إنتاج الصلب في ألمانيا على نحو ملحوظ في مايو الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا، فقد أعلن اتحاد اقتصاد الصلب الألماني اليوم أن المصانع أنتجت في مايو الماضي أقل من 2.6 مليون طن من الصلب الخام، بتراجع قدره 27 في المائة مقارنة بنفس الشهر عام 2019، وفقا لـ"الألمانية".









وتسارعت بذلك وتيرة تراجع إنتاج الصلب، حيث بلغت نسبة التراجع في أبريل الماضي 24 في المائة على أساس سنوي.







