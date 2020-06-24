تراجع إنتاج الصلب في ألمانيا بنسبة 27% بسبب جائحة كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
تراجع إنتاج الصلب في ألمانيا على نحو ملحوظ في مايو الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا، فقد أعلن اتحاد اقتصاد الصلب الألماني اليوم أن المصانع أنتجت في مايو الماضي أقل من 2.6 مليون طن من الصلب الخام، بتراجع قدره 27 في المائة مقارنة بنفس الشهر عام 2019، وفقا لـ"الألمانية".


وتسارعت بذلك وتيرة تراجع إنتاج الصلب، حيث بلغت نسبة التراجع في أبريل الماضي 24 في المائة على أساس سنوي.


ويخشى الاتحاد من استمرار تراجع المبيعات لما بعد عام 2020 ولا يستبعد الاتحاد أن يتراجع إنتاج الصلب برمته في ألمانيا لأدنى من المستوى الذي تراجع فيه إبان الأزمة المالية عام 2009، عندما أنتجت المصانع الألمانية في ذلك العام 32.7 مليون طن من الصلب، مقابل 39.7 مليون طن عام 2008.

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