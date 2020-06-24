برشلونة واتلتيك بلباو | ملخص واهداف مباراة Barcelona VS Athletic Bilbao في الدوري الاسباني (البلوجرانا وأسود الباسك) صراع مشتعل بين البرسا والمرينجي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:14 م
برشلونة واتلتيك بلباو
برشلونة واتلتيك بلباو

برشلونة واتلتيك بلباو | ملخص واهداف مباراة Barcelona VS Athletic Bilbao في الدوري الاسباني (البلوجرانا وأسود الباسك) صراع مشتعل بين البرسا والمرينجي

برشلونة واتلتيك بلباو | تمكن فريق برشلونة الإسباني من تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه اتلتيك بلباو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019/2020.

ملخص واهداف مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في الدوري:-
حاول الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، افتتاح التسجيل للبلوجرانا عند الدقيقة 43 في الشوط الأول، حيث سدد كرة قوية بيسراه ولكنها ذهبت بعيدًا عن شباك الضيوف.

وشهد الشوط الأول أيضًا لقطة طريفة لجيرارد بيكيه مدافع البرسا، حيث قام أحد لاعبي الخصم بمراوغته دون أن يلمس مدافع البرسا الكرة، الأمر الذي جعل الأخير يزحف على أرض الملعب.

وفي الشوط الثاني، استطاع البديل الكرواتي إيفان راكيتيتش تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 71، بعدما انفرد بحارس مرمى الفريق الضيف، لتنتهي مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بنتيجة 0/1 للبلوجرانا.

وبهذه النتيجة، رفع الفريق الكتالوني رصيده عند النقطة 68 في المركز الأول بجدول ترتيب "الليجا"، بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد الوصيف، ولكن الميرنجي يمكنه استعادة الصدارة في حالة الفوز على ريال مايوركا مساء اليوم الأربعاء.

ويتفوق المرينجي بفارق المواجهات المباشرة على البرسا، بعد التعادل ذهابًا في "الكامب نو" سلبيًا، والفوز في العودة من قلب "سانتياجو برنابيو" بثنائية نظيفة، بينما تجمد رصيد "أسود الباسك" عند 42 نقطة في منتصف الترتيب.

بالفيديو.. اهداف مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في الدوري:-



برشلونة واتلتيك بلباو | ملخص واهداف مباراة Barcelona VS Athletic Bilbao في الدوري الاسباني (البلوجرانا وأسود الباسك) صراع مشتعل بين البرسا والمرينجي


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