ليبيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات ووفيات فيروس كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الليبية، اليوم الأربعاء، أكبر زيادة يومية حتى الآن في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكشف المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، عن 639 إصابة إجمالية بالفيروس في البلاد، من بينهم 17 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 44 إصابة جديدة و4 وفيات الثلاثاء.

 

ويذكر أن المركز الوطني في ليبيا، واحدا من مؤسسات الدولة القليلة التي تعمل على سد العجز الصحي في البلاد.

 

وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في يوم 24 مارس الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,991 مليون إصابة، بينهم أكثر من 365 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,635 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

هل ستفرض الحكومة ضريبة جديدة على مستخدمي الآيفون في مصر؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة

منذ 41 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

العراق.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

العراق.. "الصحة" تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الولايات المتحدة: تجاوز حصيلة وفيات كورونا الـ 99 ألف حالة

ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:56 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!