ليبيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات ووفيات فيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الليبية، اليوم الأربعاء، أكبر زيادة يومية حتى الآن في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكشف المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، عن 639 إصابة إجمالية بالفيروس في البلاد، من بينهم 17 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 44 إصابة جديدة و4 وفيات الثلاثاء.

ويذكر أن المركز الوطني في ليبيا، واحدا من مؤسسات الدولة القليلة التي تعمل على سد العجز الصحي في البلاد.

وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في يوم 24 مارس الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,991 مليون إصابة، بينهم أكثر من 365 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,635 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.