رواد السوشيال ميديا لـ آية حجازي: هذه العميلة باعت قضايا الوطن وتحالفت مع إخوان الخراب والدمار
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:08 م
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا حادًا لـ آية حجازي بسبب تحالفها مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال رواد السوشيال: "هل يمكن لشخصية مشوهة أخلاقياً ومنحرفة سلوكياً مثل آية حجازي أن تكون مؤتمنة على الأطفال كما تدعي؟، سؤال ظل طويلاً دون إجابة".
وأضاف رواد السوشيال: "هل لشخصية تحمل كل ذلك الحقد والعنصرية بل وأتهمت بتعريض الأطفال للإغتصاب أن تتحدث عن الحقوق والحريات؟".
ووجه رواد السوشيال صفعة لها قائلين: "هذه العميلة وزوجها هم الذين باعوا قضايا الوطن وتحالفوا مع إخوان الخراب والدمار والفوضى ولن يردعهم وازع من أخلاق أو ضمير".
وأشار رواد التواصل الاجتماعي في رسالتهم: "لن يصمت المصريين عن هذه النماذج الضالة المضلة من المرتزقة الذين تخلوا عن الشعب والوطن لكسب حفنة من الدولارات".