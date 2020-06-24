رواد السوشيال ميديا لـ آية حجازي: هذه العميلة باعت قضايا الوطن وتحالفت مع إخوان الخراب والدمار

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا حادًا لـ آية حجازي بسبب تحالفها مع جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال رواد السوشيال: "هل يمكن لشخصية مشوهة أخلاقياً ومنحرفة سلوكياً مثل آية حجازي أن تكون مؤتمنة على الأطفال كما تدعي؟، سؤال ظل طويلاً دون إجابة".





وأضاف رواد السوشيال: "هل لشخصية تحمل كل ذلك الحقد والعنصرية بل وأتهمت بتعريض الأطفال للإغتصاب أن تتحدث عن الحقوق والحريات؟".





ووجه رواد السوشيال صفعة لها قائلين: " هذه العميلة وزوجها هم الذين باعوا قضايا الوطن وتحالفوا مع إخوان الخراب والدمار والفوضى ولن يردعهم وازع من أخلاق أو ضمير".



