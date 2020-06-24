مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.04% في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:11 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.04% رابحاً 0.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1280.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 451.9 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.40% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، كما تراجع سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.51%

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