برلمانية: التاريخ يسطر بأحرف من نور بطولات الجيش الأبيض

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:12 م
النائبة هالة أبو السعد
النائبة هالة أبو السعد
قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن الأطباء ضحوا بأرواحهم في سبيل إبعاد وباء كورونا عن الدولة المصرية، مؤكدة أن الأطقم الطبية سواء أطباء او صيادلة، أو ممرضين، او فنيين معامل ضربت نماذج رائع في التضحية وبذل الجهد المطلوب لمكافحة الوباء.

ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن الأطباء والممرضين يعملون في إطار إمكانيات محددة ويبذلون قصارى جهدهم في إسعاف المرضى ورعاية المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم على أكمل وجه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجميع يعلم ويقدر حجم الدور الذي تقوم به الأطباء وسيظل التاريخ يسطر بأحرف من نور تلك المجهودات والتضحيات.

وأشارت إلى أهمية استمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي للاطقم الطبية وأسرهم وتوفير كافة التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة لحماية أرواحهم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

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